В Рыбинске на Волжской набережной откроют ярмарку

В Рыбинске на Волжской набережной от Хлебной биржи до Стоялой улицы создадут круглогодичную ярмарку. Об этом сообщил мэр Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз торгового павильона в Рыбинске

Фото: канал Дмитрия Рудакова в «Максе» Эскиз торгового павильона в Рыбинске

Фото: канал Дмитрия Рудакова в «Максе»

Там планируется разместить 23 павильона, оформленных в стиле XIX века. Планируется, что свою продукцию представят мастера-ремесленники, создатели сувениров и локальных деликатесов. Прием заявок от предпринимателей уже начался. Администрация будет сдавать павильоны в аренду.

«Рыбинская ярмарка — это не только торговля, это атмосфера волжского города, ожившие картинки из нашей истории. Для оформления установим антуражную входную группу, расставим пузатые бочки и деревянные цветочницы. Появится даже балаганчик, где смогут выступать артисты-кукольники»,— рассказал Дмитрий Рудаков.

3 павильона будут 5-метровыми, 10 — длиной 2,5 м. Их выполнят из дерева. Также поставят 10 мобильных павильонов с покрытием из текстиля. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в Рыбинске идут работы по созданию пешеходного центра.

Антон Голицын