Пешеходный центр Рыбинска закрыли для транспорта

В Рыбинске ограничили проезд транспорта в пешеходную зону. Как пояснили в городской администрации, движение перекрыто цепочными ограждениями на пересечении улиц Крестовой и Стоялой, на Волжской набережной и на улице Крестовой со стороны Соборной площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

Работы по созданию пешеходного центра еще не завершены — благоустройство продолжается. Въезд в зону был открыт для спецтехники и предпринимателей, точки которых находятся в центре. Однако, как сообщили в городской администрации, свободным въездом стали злоупотреблять обычные водители, проезжая и паркуясь в пешеходной зоне.

Цепочное ограждение названо временным решением. После завершения благоустройства поставят современные шлагбаумы, которые оставят въезд только для определенного транспорта.

Алла Чижова