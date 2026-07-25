На Кубани задержали молодых людей, стрелявших из пневматических пистолетов

В станице Каневской Краснодарского края полиция задержала двух молодых людей, устроивших стрельбу из пневматического оружия на улице Горького. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

По данным ведомства, 24-летний местный житель приобрел два газобаллонных пневматических пистолета и принес их на встречу с компанией. Во время прогулки молодые люди подошли к двум прохожим и один из них сделал несколько выстрелов в сторону забора.

На место прибыли сотрудники полиции, которые задержали участников инцидента. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело о хулиганстве. Фигурантам дела может грозить до семи лет лишения свободы.

Анна Гречко