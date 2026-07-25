Полиция проверяет сообщения о нападении собак на ребенка в Геленджике

В Геленджике полиция организовала проверку после сообщений о нападении бездомных собак на девятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным интернет-портала «Кубань 24», инцидент произошел 24 июля возле одного из магазинов. Со слов матери ребенка, стая собак набросилась на мальчика, в результате чего он получил рваную рану правой ягодицы. Пострадавшего доставили в городскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь и сделали первую прививку от бешенства.

По словам женщины, сотрудники магазина сообщили, что собаки постоянно находятся на заднем дворе, где для них установлены миски с едой и водой. Она также заявила, что две собаки проявили агрессию и по отношению к ней.

Семья ребенка обратилась с заявлением в полицию. В краевом управлении МВД сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Анна Гречко