Региональный инвестиционный вычет в Ставропольском крае вновь остался невостребованным

По итогам I квартала 2026 года ни один налогоплательщик Ставропольского края не заявил региональный инвестиционный налоговый вычет. При этом федеральным инвестиционным вычетом воспользовались три предприятия обрабатывающей промышленности. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщили в налоговой службе, в настоящее время ведомство располагает данными только за I квартал 2026 года, поскольку срок представления налоговой отчетности, содержащей сведения о применении инвестиционного налогового вычета за первое полугодие, установлен на 25 июля 2026 года.

По итогам I квартала федеральный инвестиционный налоговый вычет заявили три налогоплательщика, работающие в сфере обрабатывающей промышленности. Общая сумма заявленного вычета составила 318 тыс. руб.

Региональный инвестиционный налоговый вычет за этот период налогоплательщиками края не заявлялся.

Роман Лаврухин