На Ставрополье число получателей имущественных налоговых вычетов сократилось на 26 тыс. человек

Количество жителей Ставропольского края, заявивших имущественные налоговые вычеты, по итогам первого полугодия 2026 года сократилось на 26, тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, за первое полугодие имущественные налоговые вычеты заявили 69 923 жителя региона на общую сумму 33 549,3 млн руб. Это на 26 022 человека и на 2 112,2 млн руб. меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

При этом количество заявителей социальных налоговых вычетов увеличилось до 56 872 человек, что на 12 783 человека больше, чем годом ранее. Общая сумма таких вычетов составила 4 631,3 млн руб., увеличившись на 1 265 млн руб.

Число жителей края, заявивших инвестиционные налоговые вычеты и вычеты на долгосрочные сбережения, также выросло — до 16 492 человек. Это на 11 386 человек больше, чем в первом полугодии 2025 года, однако общая сумма заявленных вычетов снизилась на 109,9 млн руб. и составила 1 324,4 млн руб.

Роман Лаврухин