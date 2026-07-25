Бизнес Ставрополья добровольно уточнил налоговые обязательства на 1,2 млрд рублей

В первом полугодии 2026 года налогоплательщики Ставропольского края добровольно уточнили налоговые обязательства на 1,172 млрд руб. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как сообщили в региональном управлении ФНС, такая сумма поступила в бюджет по результатам контрольно-аналитической работы налоговых органов, направленной на добровольное уточнение налогоплательщиками своих обязательств. Из общего объема 400 млн руб. пришлось на налог на добавленную стоимость. За аналогичный период 2025 года сумма добровольных уточнений составляла 1,64 млрд руб., в том числе по НДС — 162 млн руб.

В налоговой службе отметили, что выездные налоговые проверки остаются исключительной мерой налогового контроля. Приоритет в работе ведомства отдается информированию налогоплательщиков о выявленных рисках и предоставлению возможности добровольно скорректировать налоговые обязательства.

За первое полугодие 2026 года налоговые органы завершили девять выездных налоговых проверок, по результатам которых доначислено 63 млн руб. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было завершено 16 проверок с доначислениями на сумму свыше 600 млн руб.

В отчетном периоде также проведено 3,8 тыс. контрольных мероприятий в сфере применения контрольно-кассовой техники, что на 11,6% больше, чем годом ранее. При этом сумма предъявленных штрафных санкций снизилась с 23 млн до 17,7 млн руб. В случае первого выявленного нарушения налоговые органы применяют предупреждение.

Роман Лаврухин