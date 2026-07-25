Число выездных налоговых проверок на Ставрополье сократилось почти вдвое

В первом полугодии 2026 года налоговые органы Ставропольского края провели девять выездных налоговых проверок, тогда как за аналогичный период прошлого года их было 16. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным ведомства, по результатам завершенных проверок налогоплательщикам доначислено 63 млн руб. Годом ранее по итогам 16 выездных проверок сумма доначислений превышала 600 млн руб.

В УФНС отмечают, что налоговый контроль остается риск-ориентированным. Основной акцент делается на выявлении наиболее существенных нарушений налогового законодательства, а также на побуждении налогоплательщиков к добровольному уточнению налоговых обязательств без проведения выездных проверок.

Валерий Климов