СМИ: стая бездомных собак покусала девятилетнего ребенка в Геленджике

В Геленджике 24 июля стая бездомных собак набросилась на девятилетнего мальчика у дверей магазина. Об этом сообщает интернет-портал «Кубань 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

По словам матери пострадавшего, после нападения у ребенка зафиксировали рваную рану правой ягодицы. Как пишет «Кубань 24», мальчика доставили в городскую больницу, где также сделали первый укол от бешенства.

Мать ребенка также отметила, что, со слов сотрудников магазина, собаки обитают на заднем дворе — там она обнаружила миски для еды и воды. Когда женщина прошла чуть дальше во двор, две агрессивные собаки якобы кинулись и на нее.

Семья пострадавшего подала заявление в полицию для привлечения виновных к ответственности. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по сообщению проводится проверка.

Анна Гречко