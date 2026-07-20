Схема «чет-нечет» начала действовать на АЗС в Тамбовской области

На всех автозаправочных станциях Тамбовской области с 20 июля начал действовать временный порядок продажи бензина по системе «чет-нечет» в зависимости от даты и первой цифры госномера автомобиля. В понедельник могут заправляться машины, номера которых начинаются на 0, 2, 4, 6 или 8. На АЗС сохраняются ранее введенные ограничения — не более 30 литров бензина на одно авто и запрет на отпуск в канистры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В областном правительстве отметили, что за соблюдением временного порядка будут следить сотрудники полиции и Росгвардии.

«На работающих заправках им помогут волонтеры, которые объяснят автомобилистам новые правила и будут координировать движение машин в очередях»,— уточнили в региональном правительстве.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», временный порядок продажи бензина по системе «чет-нечет» в Тамбовской области решили установить по итогам голосования на портале «Госуслуги», где приняли участие более 8 тыс. автомобилистов, 80,1% из которых поддержали эту меру. Тамбовчане также проголосовали за введение минимального лимита топлива для заправки — чтобы залить можно было только от 20 до 30 литров. Минимум по отпуску бензина власти решили пока не вводить. Однако, по словам губернатора Евгения Первышова, «такая техническая возможность тоже прорабатывается».

Также в конце прошлой недели стало известно, что за нарушения установленного порядка заправки авто предусмотрена ответственность: предупреждения и административные штрафы, которые могут достигать 100 тыс. руб.

Денис Данилов