Более 40% заправок в Курской области закрыты из-за отсутствия топлива

В Курской области насчитывается 142 автозаправочные станции. На сегодняшний день работают 83 из них, а 59 закрыты, в основном — из-за отсутствия топлива. Как правило речь идет об АЗС независимых продавцов. Об этом 20 июля рассказал заместитель губернатора Курской области Сергей Фофанов на оперативном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам господина Фофанова, мониторинг показывает, что общая ситуация с топливом после введения системы реализации «чет-нечет» по госномерам автомобилей «показала свою эффективность», а «очереди на АЗС значительно снизились». Вице-губернатор заявил, что в областном центре по очередям «ситуация более-менее хорошая — автомобилей от 20 до 30 в зависимости от АЗС».

В районах же ситуация немного хуже. В некоторых из них либо отсутствуют АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), либо есть одна такая заправка, в связи с чем местные жители стремятся приобрести топливо именно там по более низким ценам.

Также Сергей Фофанов отметил, что поставки топлива в регион увеличились и ведутся на регулярной основе. АЗС «Лукойла», по его словам, заработали в регулярном режиме и перерывов практически нет. Кроме того, власти надеются, что станции «Газпрома» войдут в обычный режим «на днях после увеличения объемов поставок».

Губернатор Александр Хинштейн поручил наладить бесперебойную поставку топлива в районы, где есть только одна АЗС ВИНК. В качестве примера он привел Железногорский район. Господин Хинштейн также напомнил, что система «чет-нечет» вводилась в первую очередь для безопасности в свете участившихся атак ВСУ на заправки.

«Ъ-Черноземье» также писал, что на прошлой неделе на официальной странице правительства Курской области в соцсети «ВКонтакте» местная жительница опубликовала фото и попросила прокомментировать цены на заправке сети «Калина ойл», которые, достигли в регионе 180 руб. за литр бензина АИ-95. Региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства ответило пользовательнице, что «цены зависят от поставщиков бензина», и «органы исполнительной власти не имеют прямых полномочий по их регулированию», но регулярно направляют официальные обращения в адрес крупных топливных компаний о необходимости контролировать ситуацию как с наличием топлива, так и с его стоимостью.

Денис Данилов