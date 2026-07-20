Более 40% заправок в Курской области закрыты из-за отсутствия топлива
В Курской области насчитывается 142 автозаправочные станции. На сегодняшний день работают 83 из них, а 59 закрыты, в основном — из-за отсутствия топлива. Как правило речь идет об АЗС независимых продавцов. Об этом 20 июля рассказал заместитель губернатора Курской области Сергей Фофанов на оперативном совещании.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По словам господина Фофанова, мониторинг показывает, что общая ситуация с топливом после введения системы реализации «чет-нечет» по госномерам автомобилей «показала свою эффективность», а «очереди на АЗС значительно снизились». Вице-губернатор заявил, что в областном центре по очередям «ситуация более-менее хорошая — автомобилей от 20 до 30 в зависимости от АЗС».
В районах же ситуация немного хуже. В некоторых из них либо отсутствуют АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), либо есть одна такая заправка, в связи с чем местные жители стремятся приобрести топливо именно там по более низким ценам.
- Также Сергей Фофанов отметил, что поставки топлива в регион увеличились и ведутся на регулярной основе. АЗС «Лукойла», по его словам, заработали в регулярном режиме и перерывов практически нет. Кроме того, власти надеются, что станции «Газпрома» войдут в обычный режим «на днях после увеличения объемов поставок».
Губернатор Александр Хинштейн поручил наладить бесперебойную поставку топлива в районы, где есть только одна АЗС ВИНК. В качестве примера он привел Железногорский район. Господин Хинштейн также напомнил, что система «чет-нечет» вводилась в первую очередь для безопасности в свете участившихся атак ВСУ на заправки.
«Ъ-Черноземье» также писал, что на прошлой неделе на официальной странице правительства Курской области в соцсети «ВКонтакте» местная жительница опубликовала фото и попросила прокомментировать цены на заправке сети «Калина ойл», которые, достигли в регионе 180 руб. за литр бензина АИ-95. Региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства ответило пользовательнице, что «цены зависят от поставщиков бензина», и «органы исполнительной власти не имеют прямых полномочий по их регулированию», но регулярно направляют официальные обращения в адрес крупных топливных компаний о необходимости контролировать ситуацию как с наличием топлива, так и с его стоимостью.