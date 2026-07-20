Поставщики топлива фиксируют спад ажиотажа на воронежских АЗС

Ряд поставщиков топлива констатируют, что ажиотаж на заправках в Воронежской области спадает, а средняя длина очередей сокращается. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Несмотря на это, ограничения на отпуск топлива в одни руки и в тару все же остаются. При этом власти отмечают, что одна из сетей увеличила лимит по отпуску бензина на трассе до 50 литров, а другая (названия обеих сетей не раскрываются) — отпускает и в Воронеже до 40 литров в бак.

По состоянию на утро 20 июля топливо марки АИ-92 доступно почти на 64% заправок, АИ-95 — более чем на 54%, а дизельное топливо присутствует уже на 76% объектов. Средняя стоимость литра топлива от федеральных поставщиков практически не изменилась. Местные сети уже начали снижать цены, но специалисты УФАС продолжают работу с руководством данных компаний для контроля ситуации.

Также представители крупнейших сетей сообщили об увеличении времени свободного отпуска горючего и постепенном налаживании логистики. При очередных поставках приоритет отдается городским станциям. Перед выходными внимание будет сосредоточено на заправках, расположенных вблизи федеральных трасс.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежские поставщики топлива решили снизить цены после общения с ФАС. Часть из них фиксирует решение логистических проблем и увеличение количества бензовозов.

Егор Якимов