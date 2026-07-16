В Орловской области отменяют схему продажи топлива «чет-нечет»

Власти Орловской области, популяризировавшие продажу бензина по схеме «четных и нечетных дней», отказываются от этого порядка. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании регионального оперштаба. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Дата снятия ограничений и причина такого решения не уточняются.

Накануне губернатор Андрей Клычков объяснял сохранение схемы «чет-нечет» предотвращением повышенного спроса со стороны регионов, где ситуация с бензином менее стабильна.

Особый порядок ввели в Орловской области 4 июля. Изначально предполагалось, что он будет действовать до 25 июля, но уже 6 июля глава региона заговорил об отмене. Вопрос впервые рассмотрели на заседании оперштаба 8 июля — тогда было решено пока не снимать ограничения досрочно.

В Орловской области продолжает действовать лимит в 30 литров топлива на машину. Розлив бензина в канистры и другие тары официально запрещен, однако, по мнению Андрея Клычкова, «никто не будет возражать против заправки канистры в рамках лимита».

О рисках срыва сезонных сельхозработ в макрорегионе из-за топливного кризиса — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова