В Липецкой области вводят ограничения на продажу бензина по номеру автомобиля

Липецкий оперштаб решил ввести в регионе временный порядок продажи бензина марок АИ-92, АИ-95, АИ-100 «по схеме четных и нечетных дней». Он будет действовать с 11 июля по 1 августа включительно. Также снимается запрет на отпуск топлива в регламентированные канистры. При этом сохраняется лимит в 30 литров на автомобиль. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В четные дни месяца на липецких АЗС будут заправлять только автомобили с госномерами на 0, 2, 4, 6 или 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7, 9. «Если автомобиль приобретен недавно и еще не поставлен на учет, топливо ему отпустят при предъявлении документов, подтверждающих приобретение транспортного средства»,— добавил губернатор.

Правила не касаются дизельного топлива. На трассах М-4, Р-119 и А-133 бензин будут продавать вне зависимости от первой цифры госномера. Также операторы определят отдельные АЗС, где ресурс будут продавать в любой день.

В Орловской области сегодня обсуждали вопрос снятия ограничений на отпуск топлива по госномерам автомобилей. Региональный оперштаб решил сохранить их, чтобы избежать очередей на заправках, в том числе из жителей соседних областей. Изначально особый порядок ввели до 25 июля.

Подробнее о ситуации на топливном рынке макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова