Главные новости за 24 июля. Ростов-на-Дону и область

В январе–июне 2026 года в Ростове-на-Дону продали 5,4 тыс. квартир — на 7,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные привели аналитики системы мониторинга и анализа недвижимости bnMAP.pro. По их словам, падение спроса в первом полугодии 2026 года было ожидаемым: «В декабре 2025 года случился всплеск опережающего спроса из-за грядущего изменения условий семейной ипотеки. Это наложилось на предновогодний всплеск, и люди совершили покупки, которые могли совершить в первом полугодии 2026 года».

Стоимость доставки зерна из Ростовской области в Новороссийск выросла до 2,5–3 тыс. руб. за тонну. Ранее, когда работали порты Таганрога и Тамани, этот показатель составлял 1–1,5 тыс. руб. Об этом заявил директор аналитической компании СовЭкон Андрей Сизов. По его словам, переориентировать экспортные потоки на Новороссийск технически возможно, однако для аграриев это оборачивается существенным ростом логистических затрат.

На территории бывшего винно-водочного завода в Ростове-на-Дону планируется открыть постоянно действующую универсальную ярмарку. Инвестором проекта выступает компания «Винзаводъ», которая одновременно занимается доработкой проектно-сметной документации для создания на той же площадке творческого кластера. Работа по корректировке проекта началась в 2026 году.

В Неклиновском районе дорожные службы приступили к капитальному ремонту участка трассы, соединяющей Р-280 Новороссия с селами Васильево-Ханжоновка и Федоровка. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области. В нормативное состояние будет приведен участок протяжённостью 9,3 км — с 10-го по 19-й километр. Стоимость работ составила почти 190 млн руб.

Евросоюз включил аэропорт Платов в Ростовской области в санкционный список. Соответствующая информация опубликована в официальном журнале ЕС. Помимо Платова, ограничения затронули московский Шереметьево, Ульяновск-Восточный и Минеральные Воды.