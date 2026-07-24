Продажи квартир в Ростове-на-Дону снизились на 7,7%

В январе–июне 2026 года в Ростове-на-Дону продали 5,4 тыс. квартир — на 7,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные привели аналитики системы мониторинга и анализа недвижимости bnMAP.pro в комментарии для «РБК Ростов».

По их словам, падение спроса в первом полугодии 2026 года было ожидаемым: «В декабре 2025 года случился всплеск опережающего спроса из-за грядущего изменения условий семейной ипотеки. Это наложилось на предновогодний всплеск, и люди совершили покупки, которые могли совершить в первом полугодии 2026 года».

Подавляющее большинство предложений на ростовском рынке относится к комфорт-классу, наиболее зависимому от ипотечного финансирования. Высокие ставки по стандартным программам делают приобретение жилья недоступным для значительной части покупателей.

Объем предложения на первичном рынке Ростова-на-Дону к июню 2026 года составил 18,2 тыс. квартир — на 25,7%, или на 6,3 тыс. штук меньше, чем в июне 2025 года. Средняя цена одного квадратного метра в новостройках снизилась на 0,5% — до 155,6 тыс. руб. против 156,1 тыс. руб. в сопоставимом периоде прошлого года.

Мария Хоперская