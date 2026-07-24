Доставка зерна из Ростовской области в порты подорожала почти в два раза

Стоимость доставки зерна из Ростовской области в Новороссийск выросла до 2,5–3 тыс. руб. за тонну. Ранее, когда работали порты Таганрога и Тамани, этот показатель составлял 1–1,5 тыс. руб. Об этом в эфире «РБК ТВ Юг» заявил директор аналитической компании СовЭкон Андрей Сизов.

По его словам, переориентировать экспортные потоки на Новороссийск технически возможно, однако для аграриев это оборачивается существенным ростом логистических затрат. «Если раньше хозяйство в Ростовской области могло продать зерно на местные терминалы, то сейчас его приходится либо везти, либо ждать», — отметил эксперт.

Цена зерна в Новороссийске пока держится около 15 руб. за кг, однако аналитик допускает ее снижение на внутреннем рынке уже в ближайшие недели.

Дополнительное давление на рентабельность растениеводства оказывает удорожание дизельного топлива. Отрасль испытывает финансовые трудности с 2021 года, а нынешние логистические проблемы способны еще сильнее ухудшить положение сельхозпроизводителей.

Мария Хоперская