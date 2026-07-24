Бизнес Ставрополья доплатил 76 млн рублей в рамках налоговой амнистии

В Ставропольском крае по итогам первого полугодия 2026 года 161 налогоплательщик, входящий в 35 групп компаний, добровольно отказался от практик дробления бизнеса и уточнил свои налоговые обязательства в рамках налоговой амнистии. Об этом говорится в ответе УФНС России по Ставропольскому краю на запрос «Коммерсантъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Общая сумма дополнительно задекларированных и уплаченных налогов составила 76 млн руб.

В налоговой службе уточнили, что речь идет о налогоплательщиках, применявших специальные налоговые режимы. Добровольный отказ от схем дробления бизнеса позволяет участникам амнистии урегулировать налоговые обязательства без применения предусмотренных законодательством мер ответственности при соблюдении установленных условий.

Амнистия за дробление бизнеса действует в рамках изменений налогового законодательства, вступивших в силу с 2025 года. Ее механизм предусматривает возможность добровольно отказаться от использования схем искусственного разделения бизнеса, скорректировать налоговые обязательства и продолжить работу в соответствии с новыми правилами налогообложения.

Роман Лаврухин