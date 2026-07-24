ФАС внесла ПСК «Сити» в реестр недобросовестных поставщиков

Краснодарское управление Федеральной антимонопольной службы внесло ООО ПСК «Сити» в реестр недобросовестных поставщиков по обращению АО «Международный аэропорт Сочи». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщили в УФАС, компания стала победителем конкурса на проектирование и строительство навеса у VIP-терминала аэропорта Сочи, однако не выполнила условия заключенного договора. Согласно контракту, подрядчик должен был подготовить проектную документацию в течение 35 рабочих дней, а затем за 70 рабочих дней завершить строительство объекта. Сдать работы требовалось до 21 января 2025 года.

Кроме того, исполнитель был обязан в течение семи рабочих дней представить график выполнения работ, однако этого также сделано не было. Заказчик неоднократно направлял подрядчику требования об исполнении обязательств и предлагал расторгнуть договор по соглашению сторон, однако ответа не получил.

Впоследствии договор был расторгнут в судебном порядке. В УФАС отметили, что представители ООО ПСК «Сити» не представили объяснений причин неисполнения контракта и не приняли участия в заседании комиссии.

По итогам рассмотрения материалов антимонопольный орган включил сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков. В течение установленного законодательством срока организация не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.

Вячеслав Рыжков