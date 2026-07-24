Эксперт: благоустройство городов напрямую влияет на экономику

Власти Москвы в 2026 году направят на благоустройство городских территорий 263 млрд руб. В программу вошли 570 улиц, 11 парков и семь набережных и пр. Как отмечают эксперты, траты на городскую среду давно превратилась из «расходов на красоту» в рабочий инструмент экономики.

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Основатель архитектурного бюро HUMO Architects Анна Луговская рассказывает, с 2019 года Минстрой ежегодно рассчитывает индекс качества городской среды для всех российских городов. По итогам 2024 года среднее значение индекса достигло 220 баллов при плане 205, а благоприятной среда признана в 920 из 1116 городов — это 82%. К индексу привязано федеральное финансирование.

«Качественная среда удерживает людей на улице дольше и приводит их туда чаще. Пешеходный поток конвертируется в выручку торговли и общепита, выручка — в арендные ставки, налоги и стоимость недвижимости. Город, вкладываясь в общественные пространства, фактически инвестирует в собственную налоговую базу», — говорит эксперт.

Эффект заметен не только в мегаполисах. В Угличе после запуска проектов благоустройства появилось на 60% больше рабочих мест, чем прогнозировалось, а инвестиции в основной капитал на душу населения выросли на 80% за три года.

Мировой опыт также подтверждает мультипликативный эффект. Например, создание парка Хай-Лайн в Нью-Йорке обошлось в 250 млн долларов, но привлекло более 2 млрд частных инвестиций в окружающую застройку и порядка 1 млрд дополнительных налогов.

Для бизнеса на первых этажах реконструкция улицы меняет ключевой ресурс — пешеходный поток. В Москве после реконструкции Маросейки и Покровки доля кафе и ресторанов среди арендаторов выросла с 35% до 43%.

Эксперт напоминает, что связь между средой и безопасностью была описана еще в 1961 году Джейн Джекобс в концепции «глаз на улице». Сегодня есть строгие количественные подтверждения: эксперимент в Нью-Йорке показал снижение серьезных ночных преступлений на 36% после установки дополнительного освещения. Для бизнеса это означает удлинение «рабочего дня» улицы.

Рынок жилья капитализирует качество среды напрямую. По оценкам экспертов, близость парка добавляет объекту 10–25% к стоимости. Согласно свежему исследованию, премия к цене жилья у парков в Москве достигает 44%, в Краснодаре — 34,4%, в Ростове-на-Дону — 22,8%.

По словам Анны Луговской, качественный проект, приносящий реальный экономический эффект, строится на пяти ключевых принципах. Во-первых, улица должна быть рассчитана на пешехода, а не на автомобиль. Во-вторых, витрины, кафе и входы создают те самые «глаза на улице», которые генерируют трафик и безопасность. В-третьих, озеленение работает как полноценная инфраструктура — каждый доллар, вложенный в уход за деревьями, приносит 4,5 доллара выгоды. В-четвертых, программа важнее бюджета: успех парка зависит не от дороговизны плитки, а от сценариев использования. И наконец, без регулярного ухода среда неизбежно деградирует по теории «разбитых окон», сводя на нет все экономические эффекты.