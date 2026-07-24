Избирком зарегистрировал списки еще трех парламентских партий на выборы в ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 24 июля приняла решение о регистрации списков кандидатов на выборы в Заксобрание от партий КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия», передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Сейчас к участию в выборах депутатов по единому избирательному округу допущены представители пяти партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Горизбиркома серьезных проблем с документами у партий не возникло

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ У Горизбиркома серьезных проблем с документами у партий не возникло

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Как рассказали члены комиссии, у Горизбиркома серьезных проблем с документами у партий не возникло. КПРФ своевременно устранила замечания. У «Новых людей» сложности с документами выявили у восьми кандидатов — их исключили из списка партии. Окончательный список «Новых людей» представлен 44 кандидатами. У «Справедливой России» из-за отсутствия одного из документов из списка исключили одного человека. Еще трое оказались судимыми — их также не допустили до выборов (по закону они должны были заранее уведомить комиссию). Всего в списке СР осталось 56 кандидатов.

Также на заседании члены комиссии отказались регистрировать списки кандидатов от партии «Яблоко». ГИК решил, что объединение подготовило документы для участия в выборах с ошибками.

Выборы в Законодательное собрание пройдут с 18 по 20 сентября. Всего планируется избрать 50 депутатов. Одна половина пройдет в парламент по спискам партий, а вторая — по одномандатным округам. В эти же дни петербуржцы будут выбирать депутатов Государственной думы.

Константин Леньков