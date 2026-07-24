«Яблоку» отказали в регистрации списка на выборах в Заксобрание Петербурга

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии 24 июля решили отказать партии «Яблоко» в регистрации списка кандидатов на выборах депутатов городского парламента, передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». По мнению избиркома, партийцы допустили ошибку при подготовке документов, в частности, доверенности финансового уполномоченного. Всего партия собиралась выдвинуть по единому избирательному округу 62 кандидата. Возглавить общегородскую часть должны были действующий депутат парламента Дмитрий Анисимов, юрист Виктория Разина и помощник Анисимова Егор Карпенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ГИКе заявили, что «Яблоко» при оформлении документов поставило не ту подпись на одном из документов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В ГИКе заявили, что «Яблоко» при оформлении документов поставило не ту подпись на одном из документов

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа заявил на заседании, что «Яблоко» при оформлении документов поставило не ту подпись на одном из документов. Первый финансовый отчет подписал человек, у которого якобы не было такого полномочия по доверенности. Копию документа во время комиссии вывели на экраны. Так, из-за отсутствия нужной подписи, комиссия сочла первый финотчет отсутствующим. Господин Зацепа добавил, что ГИК уведомил объединение о недостатках. В ответ на это «Яблоко» представило новую доверенность, в которой важное полномочие внесли рукописно, добавил господин Зацепа.

Член Горизбиркома от партии «Яблоко» Павел Шапчиц заявил, что в доверенности изначально упоминались все требуемые по закону полномочия. Они были определены еще на съезде объединения. С доводами господина Зацепы «яблочник» не согласился и пообещал подготовить особое мнение. Также высказаться о решении избиркома решила партийный юрист, бывший член комиссии Ольга Покровская. Она заявила, что партию ни разу не пригласили на заседание рабочей группы и не информировали о возможных недостатках.

Сам вопрос об отказе в регистрации списка партии изначально не числился в повестке, опубликованной на сайте ГИК. За пару часов до начала заседания лидер партии «Яблоко» Николай Рыбаков направил открытое обращение главе Центризбиркома с просьбой вмешаться в ситуацию по допуску его соратников к выборам. «Яблочник» попросил ЦИК направить своего представителя на заседание городской комиссии по видеосвязи. Члены ЦИК к заседанию комиссии не присоединились, обратил внимание корреспондент «Ъ Северо-Запад». Зато в помещении комиссии дежурили сотрудники полиции. Обычно силовики не посещают избирком во время заседаний.

Отметим, Горизбирком заверил списки кандидатов от «Яблока» 11 июля. Как сообщили партийцы «Ъ», замечаний к документам от комиссии после этого не поступало. Так, по состоянию на 24 июля избирком зарегистрировал списки пяти партий: «Зеленые», «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди». Вопрос о регистрации кандидатов от ЛДПР комиссия рассмотрит позже.

Определенные сложности также возникли у кандидатов от «Яблока» по одномандатным округам. Как рассказывали в объединении, 15 из 23 представителей партии получили извещения о неполноте документов. Из-за этого территориальные избиркомы имеют основания не допустить «яблочников» до участия в выборах.

Выборы в Законодательное собрание Петербурга пройдут с 18 по 20 сентября. Также в Единый день голосования в городе состоятся выборы депутатов Государственной думы и четырех муниципальных образований.

Константин Леньков