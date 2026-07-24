Рыбаков написал главе ЦИК из-за рисков недопуска «Яблока» на выборы в Петербурге

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков 24 июля опубликовал открытое обращение главе Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой вмешаться в ситуацию с готовящимся, по данным объединения, отказом в регистрации списка кандидатов на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга. «Яблочник» попросил направить представителя ЦИК на заседание городской избирательной комиссии. Накануне Горизбирком предупредил партию, что вопрос о регистрации списка рассмотрят 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Яблочник» попросил направить представителя ЦИК на заседание городской избирательной комиссии

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ «Яблочник» попросил направить представителя ЦИК на заседание городской избирательной комиссии

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

«Однако в опубликованной повестке заседания этот вопрос отсутствует, несмотря на то что 24 июля является последним днем для принятия решения о регистрации списка кандидатов. На наш взгляд, таким образом готовится отказ в регистрации списка кандидатов партии "Яблоко"»,— говорится в обращении господина Рыбакова, опубликованном пресс-службой партии.

Глава «Яблока» предположил, что член Центризбиркома с правом решающего голоса сможет присоединиться к заседанию городской комиссии по видеосвязи.

Ранее более половины кандидатов от «Яблока» в Заксобрание Петербурга по одномандатным округам получили от территориальных избиркомов уведомления о неполноте документов. Из-за этого представители партии рискуют получить отказ в регистрации и оказаться не допущенными к выборам. Подробнее — в материале «Ъ» «"Яблоку" нашлось где упасть в Петербурге».

Константин Леньков