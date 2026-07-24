В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе включена сирена, городские власти объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщила администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителям и гостям города рекомендовано укрыться в помещениях без окон — ванной, кладовой, коридоре, подвале или на цокольном этаже. Автомобиль для укрытия использовать запрещено.

Граждан предупредили о запрете съемки и публикации материалов о работе средств противовоздушной обороны и специальных служб.

Рекомендовано сохранять спокойствие и оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Единый номер экстренных служб — 112.

Алина Зорина