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В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе включена сирена, городские власти объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщила администрация.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителям и гостям города рекомендовано укрыться в помещениях без окон — ванной, кладовой, коридоре, подвале или на цокольном этаже. Автомобиль для укрытия использовать запрещено.

Граждан предупредили о запрете съемки и публикации материалов о работе средств противовоздушной обороны и специальных служб.

Рекомендовано сохранять спокойствие и оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Единый номер экстренных служб — 112.

Алина Зорина

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