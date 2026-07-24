В Анапе объявили угрозу атаки БПЛА
В Анапе включена сирена, городские власти объявили об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщила администрация.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Жителям и гостям города рекомендовано укрыться в помещениях без окон — ванной, кладовой, коридоре, подвале или на цокольном этаже. Автомобиль для укрытия использовать запрещено.
Граждан предупредили о запрете съемки и публикации материалов о работе средств противовоздушной обороны и специальных служб.
Рекомендовано сохранять спокойствие и оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы. Единый номер экстренных служб — 112.