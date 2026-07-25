Ливни с градом и ветром до 20 м/с прогнозируют на Кубани 25 июля

В Краснодарском крае 25 июля прогнозируются ливни с грозами, градом и усилением ветра. Об этом сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

По данным синоптиков, местами по региону возможны сильные дожди, крупный град и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с. Ночью и утром отдельные районы может накрыть туман.

В Краснодаре днем ожидается +24…26 градусов. В среднем по краю вечером прогнозируется +15…20, днем — +23…28 °C, в восточной части региона воздух прогреется до +30 градусов.

На черноморском побережье температура днем составит +24…29 °C. В горах будет прохладнее: до +15…20 °C днем.

Июль является самым жарким и засушливым месяцем года на территории Краснодарского края. Климатические показатели данного периода характеризуются стабильно высокими температурами, минимальным количеством осадков и пиковыми значениями солнечной активности.

Анна Гречко