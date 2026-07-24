В Краснодаре осудили кассиршу, присвоившую себе 34,6 млн рублей

Октябрьский районный суд Краснодара приговорил 48-летнюю кассиршу торгового предприятия к 5 годам и 8 месяцам колонии общего режима за присвоение 34,6 млн руб. Суд также взыскал с нее всю сумму ущерба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд установил, что женщина, занимая должность кассира, дважды похитила деньги предприятия на общую сумму 34,6 млн руб. В суде она пояснила, что средства понадобились для погашения долгов ее супруга, занимавшегося строительством.

Суд признал жительницу Краснодара виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупном размере) и удовлетворил иск торгового дома о взыскании 34,6 млн руб.

Алина Зорина