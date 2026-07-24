Стой и плати

В кубанской столице с начала 2026 года собрали 0,4 млрд штрафов за неуплату парковок. При этом за весь 2025 год было собрано 0,6 млрд руб. штрафов. Эксперты объясняют рост их собираемости повышением размера исполнительского сбора, несовершенством административной практики и экономической нецелесообразностью обжалования небольших штрафов. Судебная статистика показывает, что эффективность оспаривания «парковочных» штрафов достаточно высокая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Власти Краснодара в I полугодии собрали 420 млн руб. штрафов за неуплату парковок из 433 млн руб. начисленных. Для сравнения, за весь 2025 год в бюджет поступило почти 683 млн руб. штрафов при 740 млн руб. начисленных по статье 3.10 краевого закона об административных правонарушениях (неуплата за размещение транспортного средства на платной муниципальной парковке). В натуральных числах в минувшем году было вынесено 246 631 постановление об административном правонарушении, а только за I полугодие текущего — 151 882. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В ведомстве также пояснили, что в условиях временных ограничений мобильной связи и мобильного интернета с апреля пользователям предоставлена возможность осуществить отложенную оплату парковки до конца суток, следующих после дня пользования парковкой.

Автоматизированная система оплаты муниципальных платных парковок предусматривает несколько способов оплаты в безналичной форме: через мобильное приложение «Парковки Краснодара», через интернет-сайт «Городские парковки», на закрытых парковках — через паркоматы, предоплатой через парковочный абонемент, постоплатой через мобильное приложение или личный кабинете на сайте. Также есть возможность оплатить парковку посредством банковских сервисов и путем отправки SMS.

Краснодарский юрист-транспортник Екатерина Бурнос считает, что рост собираемости штрафов в этом году связан с увеличением с января размера исполнительского сбора с 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества до 12%. Также увеличен минимальный размер сбора: для граждан и индивидуальных предпринимателей — с 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб., для организаций — с 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. Неоплаченный в течение 60 дней штраф в сумме 3 тыс. руб. передается в службу судебных приставов для принудительного взыскания, к сумме штрафа будет добавлен еще исполнительский сбор. Значит, с граждан и ИП будет взыскано уже не 3 тыс. руб., а 5 тыс. руб., а с организаций — не 3 тыс., а 23 тыс. руб.

Для полноты картины с «парковочными» штрафами, юрист приводит данные по их обжалованию Ленинского суда Краснодара, к подсудности которого относятся эти дела. Из них следует, что в 2025 году туда поступило 7,3 тыс. жалоб (то есть оспорено только 2,9% всех постановлений). При этом из этих оспоренных постановлений 1921 отменено с прекращением производства, 3322 изменено путем замены штрафа на предупреждение.

За первое полугодие этого года в суд поступило уже 5,9 тыс. жалоб (4%), из которых отменено с прекращением производства — более 1 тыс. постановлений, а изменено путем замены штрафа на предупреждение — порядка 2,5 тыс.

«Из этих данных мы можем сделать следующие выводы. Во-первых, вслед за количеством штрафов, ростом их собираемости растет и количество обжалований. Во-вторых, процент обжалований остается достаточно низким. Я объясняю это тем, что затраты на оспаривание штрафа (юридические услуги, почтовые и временные затраты) существенно превышают сумму самого штрафа (3 тыс. руб. для гражданина). Есть проблемы административной практики, например, на фотографиях в краснодарских постановлениях отсутствуют дата и время фиксации правонарушения (эта информация в них нечитаема). Это создает существенные дополнительные затруднения для граждан, которых привлекают к административной ответственности, в доказывании своей невиновности. И я предполагаю, что многие из них по этой причине в том числе отказываются от обжалования»,— поясняет юрист.

Но если штрафы оспариваются, то эффективность такого оспаривания достаточно высокая, отмечает госпожа Бурнос.

«Мы видим по судебной статистике, что отменяется или изменяется в пользу нарушителей очень большое количество постановлений. Из этого факта мы вполне можем сделать вывод о том, что в системе штрафования, в административной практике есть какая-то проблема, которую имеет смысл изучить и все-таки выяснить, по какой причине суды вынуждены отменять выписанные штрафы»,— резюмирует юрист.

Михаил Волкодав