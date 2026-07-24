Ставрополькрайводоканал проиграл кассацию по делу о загрязнении реки Кумы

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение о взыскании со Ставрополькрайводоканала 53,8 млн руб. за загрязнение реки Кумы сточными водами, а Верховный суд отказал предприятию в передаче жалобы на рассмотрение.

Поводом для судебного разбирательства стали результаты экологического надзора: пробы воды выявили многократное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, которые сбрасывались после очистных сооружений села Краснокумское. По иону аммония превышение составило сотни раз, по фосфат-ионам — десятки раз, по сухому остатку и БПК — в разы. Общий объём сброса составлял около 500 куб. м/ч. Разрешение на сброс, которым располагало предприятие, истекло в конце 2019 года. Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора рассчитало ущерб по Методике 87, утверждённой Минприроды, и в ноябре 2022 года направило претензию. После того как предприятие её отклонило, ведомство обратилось в арбитражный суд (дело А63-4921/2023).

В ходе разбирательства Ставрополькрайводоканал оспаривал допустимость доказательств и добивался проведения судебной экспертизы. Однако назначенная судом повторная эколого-экономическая экспертиза (№ 109-3Э/2024) полностью подтвердила расчёт истца. Кассационная инстанция также отвергла довод ответчика о том, что результаты рейдового осмотра могут служить лишь поводом для возбуждения административного дела, указав на их законность в качестве средства фиксации правонарушения. Суд напомнил, что привлечение к административной ответственности не является обязательным условием для взыскания гражданско-правового ущерба: сам факт превышения нормативов допустимого воздействия порождает презумпцию причинения вреда. Ранее Георгиевский горсуд уже назначил предприятию штраф в размере 150 тыс. рублей по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ.

Верховный суд РФ отказал Ставрополькрайводоканалу в передаче жалобы на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам, констатировав отсутствие существенных нарушений норм права. Помимо возмещения ущерба, с предприятия взыскано 200 тыс. рублей государственной пошлины. Средства подлежат направлению на восстановление водного объекта в соответствии с законодательством об охране окружающей среды.

Тат Гаспарян