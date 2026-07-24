T2 расширяет программу привилегий на фестивале Roof Live в Краснодаре

Т2 выступая генеральным партнером фестиваля Roof Live 2026, продолжает дополнять концертный сезон краснодарцев уникальными возможностями.

Фото: пресс-служба Теле2

Клиентам компании доступна скидка при покупке билетов, приоритетный проход, комфортная бренд-зона, а также новая интерактивная площадка с цифровым аватаром.

Roof Live – новый для Краснодара формат летних концертов под открытым небом, который объединяет сольные выступления артистов разных жанров. В рамках текущего сезона в амфитеатре парка «Краснодар» уже выступили исполнители Линда и IOWA. В ближайшее время на сцену также выйдут такие артисты, как Therr Maitz, Mona, Моя Мишель, группа «Градусы», Дельфин и музыкальный проект Sati Ethnica.

На протяжении всего сезона клиенты T2 могут приобрести билеты на концерты Roof Live 2026 со скидкой 15% в рамках программы лояльности «Больше». Помимо этого, на площадке фестиваля для них предусмотрены отдельный фаст-трек, а также бренд-зона с удобными пуфами для отдыха и станциями для зарядки мобильных устройств.

T2 дополнил программу привилегий специальной интерактивной зоной, с помощью которой абоненты оператора смогут до начала концерта создать собственный цифровой аватар. Достаточно выйти на сцену и начать танцевать под музыку, чтобы движения мгновенно превратились в эффектный визуальный перформанс. Интерактивное пространство будет действовать вплоть до начала концерта, а после выхода артиста экран станет частью главного шоу и будет транслировать выступление. Участники смогут получить персональное видео своей активации по QR-коду.

Новая интерактивная площадка с цифровым аватаром начнет работу на концерте Therr Maitz. Исполнитель выйдет на сцену Roof Live в Краснодаре 24 июля в 20:00.

Алексей Казаков, директор краснодарского филиала T2: «Лето – это время, когда всем хочется проводить больше времени вне дома, встречаться с друзьями, гулять по городу и открывать для себя новые события. Мы видим, что концерты и другие яркие культурные мероприятия становятся важной частью такого ритма жизни. Поэтому партнерство с Roof Live для нас – это возможность сделать технологии естественной частью городского досуга краснодарцев: предоставить уникальные преимущества и позволить получить новый цифровой опыт. Чтобы усилить впечатления от каждого концерта для абонентов Т2, мы дополнили программу привилегий новой интерактивной зоной с цифровым аватаром. Наша цель – сделать так, чтобы преимущества Т2, которые мы предоставляем пользователям, дарили комфорт как онлайн, так и во время ярких городских событий».

Подробности о мероприятиях, полный перечень исполнителей и заказ билетов доступны на сайте.

Данные продавца билетов: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭФИР», 121151, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОРОГОМИЛОВО, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, Д. 23, К. 1, ПОМЕЩ. 3/Н, ОГРН: 1257700512431

krasnodar.t2.ru

ООО «Т2 Мобайл», ОГРН:1107746515425