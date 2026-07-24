Мосгорсуд 12 августа рассмотрит жалобы на арест блогера Ильи Ремесло

Мосгорсуд 12 августа рассмотрит апелляционные жалобы на решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу блогеру Илье Ремесло по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Ремесло был задержан в Петербурге в рамках расследования уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ

Фото: скриншот из видео Илья Ремесло был задержан в Петербурге в рамках расследования уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ

Фото: скриншот из видео

Как писал «Ъ Северо-Запад»,17 июля Басманный суд Москвы отправил блогера под стражу. Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотиву политической ненависти.

После задержания блогера доставили в Москву для проведения следственных действий. Ему предъявили обвинение, также ранее у него прошли обыски. Подробности дела — в материале «Ъ Северо-Запад» «Илью Ремесло услышали в СКР».

Карина Дроздецкая