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Полиция проверяет видео со стрельбой из окна в Краснодаре

В социальных сетях распространилась публикация, на которой очевидцы засняли неизвестного, стреляющего из окна квартиры в одном из жилых комплексов Краснодара. В связи с этим полиция города начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что неизвестный стрелял из окна квартиры в жилом комплексе «Лучший», расположенном на территории Краснодара. Сейчас сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Алина Зорина

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