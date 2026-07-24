Полиция проверяет видео со стрельбой из окна в Краснодаре

В социальных сетях распространилась публикация, на которой очевидцы засняли неизвестного, стреляющего из окна квартиры в одном из жилых комплексов Краснодара. В связи с этим полиция города начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Установлено, что неизвестный стрелял из окна квартиры в жилом комплексе «Лучший», расположенном на территории Краснодара. Сейчас сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Алина Зорина