Банк Уралсиб – лидер рейтинга лучших кредитов наличными

Банк Уралсиб занял 1-е место в рейтинге лучших кредитов наличными в июле – исследование подготовил портал Выберу.ру.

Фото: предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб

Эксперты рассмотрели продукты российских банков из Топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 01.06.2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

В ходе исследования аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в первую очередь, обратив внимание на ставки и их диапазон, максимальную сумму и срок кредитования, полную стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, учитывались наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную, возврат процентов, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

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