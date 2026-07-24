В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Краснодара днем 24 июля. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Ограничения распространяются на прием и выпуск воздушных судов. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

Отмечается, что в случае снятия временных ограничений после 06:00 следующего дня возможны корректировки в расписании полетов. Все службы аэропорта краевого центра готовы к работы после отмены ограничений. Обо всех изменениях перевозчики проинформируют пассажиров.

«Актуальную информацию о времени вылета вы можете уточнить у авиакомпании, на нашем онлайн-табло и в чат-боте "Аэродинамика"»,— отмечается в сообщении.

UPD: ограничения на полеты сняты в 13:35 мск.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что утром 24 июля в аэропорту Краснодара на прилет и на вылет задержано 12 рейсов. На вылет задержаны пять рейсов в Ереван, Стамбул, Казань, Москву, Санкт-Петербург. Отмененных рейсов на данный момент нет. На прилет задержаны семь рейсов. Они должны прибыть из Антальи, Москвы, Казани, Стамбула, Санкт-Петербурга и Еревана.

Алина Зорина