Суд признал незаконным строительство на улице Зеленой в Ростове-на-Дону

Судебная коллегия по административным делам Ростовского областного суда удовлетворила требования жителей Первомайского района Ростова-на-Дону, оспоривших законность строительства на земельном участке по улице Зеленой, 2а. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Апелляционная инстанция согласилась с доводами граждан о незаконности бездействия администрации Первомайского района, которая допустила строительство на указанном участке. Суд признал незаконным уведомление о планируемом строительстве и отменил решение районного суда, ранее отказавшего жителям в удовлетворении требований.

Еще в октябре 2023 года администрация Ростова сообщала, что в связи с коллективным обращением жителей по факту установки ограждения на улице Зеленой, 2а, городские службы проводят проверку и выясняют обстоятельства, послужившие основанием для ее возведения. Тогда же администрация района направила собственнику участка уведомление о недопустимости сноса зеленых насаждений и начала какого-либо строительства на данной территории.

Константин Соловьев