В Ярославской области замедлились темпы подорожания бензина

В Ярославской области в период с 13 по 20 июля автомобильный бензин подорожал на 9 коп. — с 66,32 до 66,41 руб. за литр. Неделей ранее подорожание составляло 15 коп. Данные публикует Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Литр АИ-92 в среднем в регионе на 20 июля стоил 63,06 руб., подорожав на 6 коп. за неделю. Литр АИ-95 — 67,76 руб., что на 10 копеек больше, чем неделей ранее. На 7 коп., до 93,46 руб., подорожал литр АИ-98 и выше. Дизель стал стоить в среднем 78,23 руб. за литр вместо 78,07 руб.

Ранее губернатор Михаил Евраев сообщал, что ситуация с поставками бензина в регионе стабилизируется, а обеспечение топливом ярославских АЗС улучшается.

Алла Чижова