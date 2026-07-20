Ярославский губернатор сообщил о наличии бензина на большинстве заправок

В Ярославской области топливо есть на 119 автозаправочных станциях из 151. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«Ситуация с поставками бензина в регионе стабилизируется. За последнюю неделю обеспечение топливом АЗС Ярославской области заметно улучшилось. Количество станций, где есть в наличии бензин и дизельное топливо, к выходным увеличилось на 25%, а к понедельнику поднялось на 35%»,— написал губернатор.

Он добавил, что очереди на заправки уменьшились, а в некоторых случаях вовсе исчезли, жители стали меньше тратить времени на заправку автомобилей. При этом на АЗС по-прежнему действуют лимиты на объем бензина. Михаил Евраев сообщил, что эта «мера сейчас скорее профилактическая, чем вынужденная».

Алла Чижова