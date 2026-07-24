Полиция задержала 19-летнюю жительницу Краснодара за съемку последствий удара БПЛА

В Краснодаре 19-летнюю жительницу привлекут к ответственности за публикацию видеозаписи с последствиями атаки беспилотников. Материалы в отношении девушки направлены в администрацию Краснодарского края для рассмотрения вопроса о привлечении к административной ответственности, передает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, сотрудники Центра противодействия экстремизму регионального главка выявили в интернете видеозапись, на которой автор показывает горящее складское помещение в Краснодаре после атаки БПЛА, а также расположенные рядом объекты.

Полицейские установили, что публикацию разместила 19-летняя жительница краевого центра. По данным ведомства, девушка нарушила действующий в регионе запрет на съемку и распространение материалов о последствиях применения беспилотных летательных аппаратов, работе систем противовоздушной обороны и местах размещения военных подразделений.

В действиях краснодарки правоохранители усмотрели признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 4.17 закона Краснодарского края №608-КЗ «Об административных правонарушениях». Санкции по делу будет рассматривать региональная администрация.

Вячеслав Рыжков