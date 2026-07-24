На Кубани налоговая взыскивает с совладельца ЮТПК 135 млн рублей

Межрайонная ИФНС России №30 по Санкт-Петербургу обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о привлечении Владимира Рольяна к субсидиарной ответственности по долгам сочинского ООО ЮТПК на сумму 135 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Южная торговая производственная компания» зарегистрировано в Сочи в 2015 году. Компания занимается оптовой торговлей строительными материалами и изделиями. Уставный капитал — 75 тыс. руб. Учредитель — Николай Илюшин. Финансовые показатели предприятия не опубликованы.

Определением суда от 7 июля 2026 года по делу №А32-42224/2026 рассмотрение иска назначено на 22 сентября 2026 года в 15:00, зал 606.

Суд обязал стороны и привлечённые ведомства выполнить ряд процессуальных действий. Налоговым инспекциям №16 и №7 по Краснодарскому краю предписано до 31 августа 2026 года предоставить выписки из ЕГРЮЛ, материалы ликвидационного дела компании, справку о банковских счетах ЮТПК, а также бухгалтерскую отчётность с информацией о движении денежных средств. ГУ МВД России по Краснодарскому краю обязано подготовить адресную справку в отношении ответчика.

Ответчику необходимо представить мотивированный отзыв со ссылками на нормы права и судебную практику не позднее чем за пять рабочих дней до слушания. Суд также предупредил участников процесса об ответственности за неисполнение определений об истребовании доказательств: при нарушении сроков может быть рассмотрен вопрос о наложении судебного штрафа.

Сторонам предложено рассмотреть возможность заключения мирового соглашения.

Тат Гаспарян