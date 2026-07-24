Юрий Бурлачко оценил работу по привлечению частных инвестиций в ЖКХ Кубани

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко оценил работу по привлечению частных инвестиций в модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры региона. По его словам, край последовательно реализует меры по обновлению системы водоснабжения и водоотведения, при этом одним из ключевых направлений становится развитие механизмов государственно-частного партнерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как отметил глава ЗСК, основу поддержки отрасли составляют региональные программы, однако текущие экономические условия требуют сокращения нагрузки на бюджет и более активного привлечения внебюджетного финансирования.

По словам Юрия Бурлачко, дополнительный импульс этому направлению придал принятый депутатами краевого парламента в 2024 году закон, расширивший полномочия Краснодарского края при реализации концессионных соглашений.

На сегодняшний день в регионе заключено семь таких соглашений по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения на общую сумму более 75,4 млрд руб. В рамках проектов инвесторы планируют обновить почти 5 тыс. км коммунальных сетей. Крупные работы ведутся в Динском, Ейском, Белореченском и Успенском районах, а также в Туапсинском муниципальном округе.

Юрий Бурлачко отметил, что взаимодействие с частным бизнесом создает дополнительные возможности для развития коммунальной инфраструктуры и реализации экономического потенциала Краснодарского края. По его мнению, дальнейшее укрепление партнерства с инвесторами станет одним из факторов устойчивого развития региона.

Вячеслав Рыжков