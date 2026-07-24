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«Яндекс» и «Магнит» начали сотрудничество в области цифровой наружной рекламы

«Яндекс» расширил сеть цифровой наружной рекламы (DOOH) на восемь городов-миллионников за счет партнерства с розничной сетью «Магнит». Размещение рекламы стало доступно в Ростове-на-Дону, Воронеже, Перми, Омске, Самаре, Краснодаре, Волгограде и Челябинске. В рамках проекта рекламодателям предложено более 400 цифровых экранов, установленных в уличных витринах магазинов сети, пишет Forbes.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Региональное расширение увеличило число экранов в DOOH-сети «Яндекса» примерно на 9%. В компании отмечают, что к сентябрю планируется установить более 600 новых экранов, что позволит нарастить сеть еще примерно на 12%.

Сотрудничество «Яндекса» и «Магнита» в сфере цифровой наружной рекламы продолжается более года. В апреле 2025 года ретейлер подключил к рекламной платформе компании 338 фасадных экранов в Москве и Санкт-Петербурге в рамках тестового проекта. На тот момент собственная медиасеть «Магнита» насчитывала более 8 тыс. экранов.

С учетом московского и петербургского регионов доля экранов «Магнита» в сети «Яндекса» составляет около 12%, а после подключения новых городов показатель увеличился до 19%, сообщили в компании.

Рынок цифровой наружной рекламы остается одним из наиболее быстрорастущих сегментов рекламной индустрии. По оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, в 2025 году расходы на рекламу в формате Out Of Home (OOH) достигли 109 млрд рублей, увеличившись на 12% за год. При этом объем затрат на цифровые рекламные конструкции вырос на 28%, до 69,8 млрд рублей.

Помимо «Яндекса», региональное направление DOOH развивает, в частности, VK. Компания ранее также предлагала рекламодателям размещение цифровой наружной рекламы в регионах.

В «Яндексе» отмечают рост интереса брендов к цифровым рекламным форматам, однако не раскрывают финансовые показатели сотрудничества с «Магнитом» и ожидаемый объем выручки от регионального проекта. По оценкам аналитиков, расширение сети может принести компании от нескольких десятков до нескольких сотен миллионов рублей дополнительного дохода.

Вячеслав Рыжков

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