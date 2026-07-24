В аэропорту Краснодара задержано более 10 рейсов

Утром 23 июля в аэропорту Краснодара на прилет и на вылет задержано 12 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

На вылет задержаны пять рейсов в Ереван, Стамбул, Казань, Москву, Санкт-Петербург. Отмененных рейсов на данный момент нет.

На прилет задержаны семь рейсов. Они должны прибыть из Антальи, Москвы, Казани, Стамбула, Санкт-Петербурга и Еревана.

Согласно информации пресс-службы аэропорта Краснодара, последний раз ограничения на полеты в авиагавани вводили 22 июля около 04:15 мск. Мера продлилась около двух часов. Ограничения вводят на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.

По данным Минобороны РФ, над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России прошедшей ночью ликвидировали 571 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Уточняется, что беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина