За ночь над Севастополем сбили четыре БПЛА

Над территорией Севастополя в течение прошедшей ночи ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По его словам, военные, силы ПВО и мобильные огневые группы за прошедшие сутки в ходе отражения атак ВСУ над Севастополем сбили четыре беспилотника. Пострадавших и погибших в результате случившегося нет.

Согласно информации Министерства обороны России, над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России прошедшей ночью ликвидировали 571 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Уточняется, что беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина