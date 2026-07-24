Главы профильных комитетов ЗСК представили отчет о работе на слушаниях в Госдуме

В Государственной думе завершились слушания отчетов председателей профильных комитетов об итогах работы VIII созыва. Руководители комитетов представили результаты пятилетней законотворческой деятельности. В заседании в формате видеоконференции приняли участие и председатели профильных комитетов Законодательного собрания Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЗСК Фото: пресс-служба ЗСК

Как отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, инициатива о ежегодном проведении таких отчетов была внесена председателем Госдумы Вячеславом Володиным и закреплена в регламенте нижней палаты парламента на пленарном заседании 21 июля.

По словам господина Бурлачко, регулярная отчетность способствует повышению открытости работы законодательной власти и позволяет гражданам оценивать результаты деятельности парламентариев. Он также отметил, что практика отчетов профильных комитетов давно применяется в Законодательном собрании Краснодарского края и является важной частью работы регионального парламента.

«Если говорить об опыте работы Законодательного собрания Кубани, то отчеты профильных комитетов — это неотъемлемая часть повестки нашего регионального парламента. Обсуждение текущих результатов деятельности позволяет совместными усилиями справляться с новыми вызовами, выстраивать общую линию работы»,— отметил руководитель кубанского парламента.

Как сообщил председатель ЗСК, в завершившемся парламентском году на заседаниях постоянных комитетов краевого парламента было рассмотрено более 1,2 тыс. вопросов, связанных, в частности, с совершенствованием регионального законодательства и осуществлением депутатского контроля за его исполнением.

Вячеслав Рыжков