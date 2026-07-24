Утром в пятницу в Новороссийске работают 27 АЗС

По состоянию на 9:00 24 июля в Новороссийске топливо отпускают на 27 автозаправочных станциях. На всех работающих АЗС по решению собственников действует ограничение: горючее реализуется только в топливные баки автомобилей, а объем отпуска составляет от 20 до 60 л на одно транспортное средство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным городских властей, бензин АИ-92 доступен на 26 АЗС, АИ-95 — на 21, дизельное топливо — на 23, бензин АИ-100 — на одной станции. В городе работают заправки сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «Уфимнефть» и «Ягуар».

При этом АЗС «Роснефти» в Цемдолине на улице Ленина, расположенная у транспортной развязки, обслуживает только специальный транспорт и владельцев топливных карт. Жителей просят воздержаться от посещения этой станции. Еще семь АЗС временно не осуществляют отпуск топлива.

Власти также сообщили, что для обеспечения сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами организован отдельный пункт отпуска топлива в установленное время. Жителей просят не приобретать топливо впрок, чтобы избежать искусственного ажиотажа и сократить очереди на действующих АЗС.

Вячеслав Рыжков