Над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 571 БПЛА

Над территориями Краснодарского края, Республики Крым и других регионов России прошедшей ночью ликвидировали 571 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Согласно данным министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены в ночь на 24 июля. Беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что над территориями Кубани, Адыгеи и Крыма 23 июля ликвидировали 172 беспилотных летательных аппарата. Минобороны России сообщило, что в течение дня 23 июля, с 8:00 до 20:00 мск, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 172 БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Башкортостан, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Алина Зорина