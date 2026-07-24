Кандидат от «Новых людей» не угадал мелодию

Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал первый в этом электоральном сезоне иск, связанный с выборами. Действующий депутат городского парламента Михаил Амосов, баллотирующийся в 6-м округе, требует снять с выборов своего оппонента, одного из самых медийных муниципалов города Юрия Куликова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иск к кандидату Юрию Куликову подал депутат ЗАКС Михаил Амосов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Иск к кандидату Юрию Куликову подал депутат ЗАКС Михаил Амосов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд утром 23 июля зарегистрировал иск об оспаривании решения территориальной избирательной комиссии № 11 о регистрации в качестве кандидата главы МО Северный Юрия Куликова, сообщила руководитель объединенной пресс-службы Дарья Лебедева. Господин Куликов баллотируется от партии «Новые люди» в 6-м одномандатном избирательном округе, расположенном в Калининском районе города. Иск к ТИК и кандидату подал старожил городского парламента и сторонник демократических ценностей Михаил Амосов. На новый депутатский срок он идет под флагом экологической партии «Зеленые».

Поводом для иска стала публикация Куликова в социальных сетях, посвященная его регистрации на выборах в качестве кандидата, от 14 июля. Тогда муниципал записал минутный ролик, который сопроводил текстом «Пошел первым! Первый кандидат от партии "Новые люди" зарегистрирован на выборы в Законодательное собрание». В ролике использовалась одна из композиций, популярных в соцсетях. Именно музыкальная часть поста привлекла внимание Амосова. Парламентарий выяснил, что автор композиции void — исполнитель isq, однако упоминания имени автора в после Куликова не нашел. Депутат решил, что действия муниципала нарушают законодательство об интеллектуальной собственности и являются основанием для снятия с выборов.

Господин Куликов в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» заявил, что не согласен с претензиями оппонента. Сейчас он с единомышленниками готовит правовую позицию. Муниципал добавил, что рассчитывает на поддержку от юридического блока городского отделения партии «Новые люди».

«Похоже, что Михаил Амосов, сидящий в депутатском кресле с горбачевских времен, впился в него как клещ и панически боится конкуренции. Лучше бы рассказал жителям города, как он умудрился собрать подписи (кандидаты от непарламентских партий должны собрать несколько тысяч подписей избирателей для регистрации.— "Ъ С-З"). Этот вопрос волнует медийное сообщество как минимум»,— заявил господин Куликов.

Депутат Амосов в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» заявил, что не хотел бы давать комментариев о своем иске до заседания суда.

Заседание по делу запланировано на 28 июля. В качестве заинтересованных лиц привлечены представители петербургского отделения партии и Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Если суд удовлетворит иск, то политик Куликов не сможет принять участие в сентябрьских выборах депутатов Законодательного собрания. Как отметила госпожа Лебедева, это первый иск, связанный с предстоящими выборами.

Иски о снятии кандидатов с выборов из-за нарушения авторских прав — распространенная практика в Санкт-Петербурге. Согласно действующему законодательству, для обращения в суд не обязательно быть обладателем прав на то или иное произведение. Объектом такого права может выступать самый разный контент. Один из последних случаев произошел на муниципальных выборах в 2024 году. Общественника Ярослава Кострова по решению суда сняли с выборов из-за его публикации с рендерами терминала ВСМ. До него эти изображения публиковали в администрации города. Иногда предметом спора может стать и известное высказывание. Например, в 2022-м регистрацию кандидата на муниципальных выборах в Москве отменили из-за использования фразы «дорогу осилит идущий» без упоминания автора выражения Марка Аврелия. Несостоявшийся кандидат позднее пытался оспорить эту норму закона через Конституционный суд, но безуспешно.

Михаил Амосов — депутат Заксобрания I, II, III, VI и VII созывов. Избирался преимущественно от Гражданки, на территории которой проживает с рождения. Политическую карьеру он начинал еще 1990 году в качестве депутата Ленсовета. В разные годы в городском парламенте Амосов представлял партии «Яблоко», «Справедливая Россия — за правду» (членом СР не был). На сентябрьские выборы Амосов идет в команде «Зеленых». Юрий Куликов с 2019 по 2024 год был депутатом МО Комарово, а в 2024-м объединился с партией «Новые люди» и избрался в МО Северный, позже возглавив округ. За два года работы он неоднократно привлекал внимание городских и федеральных СМИ. Особенную известность политик получил в декабре 2024 года, когда снял вирусный ролик об уборке снега с помощью огнемета.

Константин Леньков