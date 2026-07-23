Роковой год, «Королевская игра» и Марьяна Локель

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье в Краснодаре запланирована насыщенная развлекательная программа. Жители и гости краевой столицы смогут посетить концерты, спектакли и мероприятия на любой вкус. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Какие концерты посетить

24 июля в 19:00 в ДК Железнодорожников пройдет большой сольный концерт Александра Лима. Победитель конкурса «Новая волна 2025» в Казани, финалист вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» готовит насыщенную концертную программу.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

Также 24 июля в 20:00 в баре «Руки Вверх» выступит SAYAN — один из самых искренних и стремительно набирающих популярность артистов новой волны. Его песни сочетают современное поп-звучание, рэп и хип-хоп, а тексты находят отклик у миллионов слушателей, сказано в описании.

Стоимость билетов — 2500 руб. (18+)

25 июля в 18:00 в ДК Железнодорожников выступит Марьяна Локель — певица, ведущая и топ-блогер. Лауреат музыкальных фестивалей «Новая песня года» 2023, 2024 и 2025 годов, обладатель множества иных наград и премий. Исполнительница песенных хитов «Школьный фонк», «Облака 4К», «Лабубу», «Ромашки» и других.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

Также 25 июля в 20:00 на площадке Порт 219 выступит Scally Milano — российский эпатажный рэпер. Выпускаемый им материал часто описывается как смесь абсурда, пошлости и провокации, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

26 июля в 19:00 на площадке Порт 219 выступит группа «Роковой год». Коллектив за почти 10-летнюю историю успел дать много концертов в родном Калининграде, Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Белгороде и других городах. Группа также нередко выступала на байк-фестивалях, в том числе хэдлайнерами.

Стоимость билетов — 1500 руб. (18+)

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Какие спектакли посетить

24 июля в 18:30 в театре Veritas покажут спектакль «Нежданный гость». Стильный детектив по мотивам Агаты Кристи.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

25 июля в 18:00 в театре Veritas поставят спектакль «Королевские игры». Спектакль по одноименной пьесе Григория Горина — это увлекательная игра, в которой шахматы становятся метафорой жизни, отношений и власти.

Стоимость билетов — от 1100 руб. (16+)

26 июля в 19:00 на площадке Дом Акритаса состоится театрализованная лекция «Русалка». Лекцию проведет историк и искусствовед, а в мир иммерсивного театрализованного представления зрителей погрузят актеры Дома.

Стоимость билетов — 3000 руб. (16+).

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Что смотреть в кино

На экранах краснодарских кинотеатров продолжается показ музыкального фильма «Это хит!». Это история о том, как несостоявшийся музыкант Рик подрабатывает выступлениями на свадьбах. На одной из них его просят подыграть звезде бойз-бэнда Дэнни. После вечеринки они устраивают небольшой джем-сейшн, где делятся своими мелодиями. Когда Дэнни превращает песню Рика в хит, который захватывает хит-парады мира, Рик решает восстановить справедливость и получить свою долю славы. Но вся проблема в том, что ему никто не верит, даже собственные жена и дочь. В главных ролях Ник Джонас и Пол Радд.

Стоимость билетов — от 830 рублей. (18+)

Также продолжается показ нашумевшей ленты «Обсессия». Безнадежный романтик Беар давно и безответно влюблен в красавицу Ники. Однажды в магазине эзотерики он находит странную безделушку — волшебную палочку. Если ее сломать, исполнится твое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. И вот чудо — девушка и правда в него влюбляется. Однако его счастью быстро приходит конец — Ники буквально им одержима, а ее знаки внимания становятся все более пугающими. Оказывается, желание парня исполнилось, но совсем не так, как он мечтал.

Стоимость билетов — от 770 руб. (18+)

Для юных зрителей в кинотеатрах показывают фильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Покой трем богатырям только снится, да и некогда спать, покуда дел невпроворот. Для начала нужно вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы Яги и поставить на место одного зазнавшегося пенька, который метит в главные фавориты Князя. И вот так день и ночь, без отдыха и сна несут они на своих плечах целый город со всеми его жителями. Причем в самом прямом смысле. Главное, чтобы не уронили.

Стоимость билетов — от 480 руб. (6+)

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Куда сходить еще

24 июля с 10:00 в Художественном музее им. Коваленко откроется экспозиция «Русское искусство XVI — начала XX веков». Постоянная экспозиция начинается двумя мемориальными залами, посвященными жизни и деятельности основателя Екатеринодарской картинной галереи Ф.А. Коваленко и заведующего музеем с 1925 по 1931 год Р.К. Войцика.

Стоимость билетов — от 50 руб. (0+)

25 июля в 22:00 в Ringo Bar пройдет «Ночной стендап». Ближе к полуночи — не время для сна, а самое время для ночных шуток от местных комиков.

Стоимость билетов — 400 руб. (18+)

26 июля в 20:00 в StandUp Bar Krasnodar пройдет сольный концерт Маргариты Родиной. Зрителей ждет женский стендап от участницы одноименного шоу.

Стоимость билетов — 2500 руб. (18+)

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