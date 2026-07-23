На трассе Джубга—Сочи число ДТП снизилось на 24%

За первое полугодие 2026 года на федеральных трассах в районе Сочи и федеральной территории «Сириус» сократилось число дорожно-транспортных происшествий. Такие данные привели в правительстве РФ, подводя итоги работы по повышению безопасности дорожного движения на федеральной дорожной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: ФКУ Упрдор «Черноморье»

По информации федеральных властей, на трассе А-147 Джубга—Сочи—граница с Республикой Абхазия количество ДТП снизилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На скоростном направлении федеральной трассы А-149 Адлер—Красная Поляна число аварий уменьшилось на 50%. Еще на 44% сократилось количество ДТП на федеральных трассах, расположенных в границах федеральной территории «Сириус».

В целом на федеральной сети дорог, находящейся в ведении Росавтодора, за шесть месяцев 2026 года количество погибших в ДТП снизилось на 10,4%, число аварий — на 6,4%, а пострадавших — на 6,3%. В правительстве связали такую динамику с модернизацией дорожной инфраструктуры в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В частности, продолжаются строительство и реконструкция федеральных трасс, расширение проезжей части, устройство освещения, барьерных ограждений, тротуаров и пешеходных переходов.

До конца 2026 года на федеральных трассах Росавтодора планируют установить более 190 км стационарного освещения, свыше 26 км осевых барьерных ограждений, более 39 км боковых ограждений, а также оборудовать 12 модульных пешеходных переходов. Кроме того, Росавтодор совместно с Госавтоинспекцией продолжает работу по выявлению и устранению аварийно-опасных участков. По данным ведомства, их количество на федеральной сети сократилось с 402 в 2024 году до 322 в 2025 году.

Мария Удовик