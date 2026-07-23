В мэрии Краснодара заявили о запрете хранения бензина в гаражах

В Управлении муниципального контроля администрации Краснодара напомнили о действии особого противопожарного режима, введенного с 7 июля 2026 года. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор и использовать открытый огонь. Особое внимание власти обратили на соблюдение требований при хранении горюче-смазочных материалов.

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Как отмечают в мэрии, бензин, дизельное топливо и масла запрещено хранить в гаражах, на стоянках и под навесами. Исключение предусмотрено только для гаражей на садовых участках при условии соблюдения требований к вентиляции и мерам безопасности.

Как отмечают специалисты, пары топлива при недостаточном проветривании могут скапливаться в нижней части помещений, что повышает риск возгорания или взрыва даже при возникновении небольшой искры от электроприборов или инструментов.

В условиях действия особого противопожарного режима увеличиваются размеры штрафов за нарушение требований пожарной безопасности. Согласно статье 20.4 КоАП РФ, для граждан сумма взыскания может достигать 20 тыс. руб., для должностных лиц — 60 тыс. руб., для юридических лиц — 800 тыс. руб.

Жителей города призвали соблюдать требования пожарной безопасности и сообщать о выявленных нарушениях в МЧС или администрацию.

Вячеслав Рыжков