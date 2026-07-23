В Краснодаре дорожают театральные билеты и сохраняют цену концертные

Средняя стоимость билета на концерты в Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2026 года составила 3,1 тыс. руб., практически не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя цена театрального билета выросла на 12%, до 1,52 тыс. руб. Такими данными с «Ъ-Кубань» поделился билетный сервис Ticketland.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Степанов / Коммерсантъ Фото: Андрей Степанов / Коммерсантъ

Наиболее востребованными концертными событиями в регионе стали выступления ЛСП, Сергея Лазарева, группы «Лесоповал», Полины Гагариной, Стаса Пьехи, Авраама Руссо, группы «Любэ», музыкально-театрализованное представление Государственного концертного ансамбля «Ивушка», а также концерт «Дайте мне право не быть забытым…» Театра Защитника Отечества.

В театральном сегменте наибольшим спросом пользовались постановки Краснодарского академического театра драмы — «Добрый человек из Сезуана» и «Укрощение строптивой», а также гастрольные спектакли Самарского академического театра драмы имени М. Горького «Неаполитанские каникулы» и «Шерлок Холмс».

Как отметили в пресс-службе Ticketland, рынок культурных мероприятий Краснодарского края демонстрирует устойчивый и разнообразный спрос. По оценке компании, зрители все чаще ориентируются не на жанр мероприятия, а на его ценность — известность исполнителя, качество постановки или возможность посетить редкое событие. В этих условиях ключевым фактором развития рынка становится разнообразие афиши и способность организаторов предлагать аудитории востребованный культурный продукт.

Вячеслав Рыжков